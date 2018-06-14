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Ufficiale: Pradè riparte dall'Udinese, sarà il nuovo coordinatore dell'area tecnica

A partire dal 1° luglio sarà Daniele Pradè il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese Calcio. “Gli diamo il benvenuto all’Udinese - ha dichiarato il Direttore Generale Franco Collavino - Pra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 13:31
Ufficiale: Pradè riparte dall'Udinese, sarà il nuovo coordinatore dell'area tecnica -
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A partire dal 1° luglio sarà Daniele Pradè il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese Calcio. “Gli diamo il benvenuto all’Udinese - ha dichiarato il Direttore Generale Franco Collavino - Pradè, a cui sarà affidato il coordinamento dell’area tecnica della società, ha raggiunto risultati estremamente positivi in ogni squadra in cui ha militato nell’arco della sua carriera. Questa grande esperienza rappresenterà ora una risorsa importante per i nostri colori”.

La presentazione alla stampa avverrà nei primi giorni di luglio.

“Voglio aggiungere - ha aggiunto Collavino - un sentito ringraziamento a Manuel Gerolin con cui rimane, da parte della proprietà e della società, un solido rapporto di stima e amicizia”.

Fonte: udinese.it

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