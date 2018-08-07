UFFICIALE: Pjaca è un calciatore della Fiorentina. Il riscatto è a 20mln
La Juventus annuncia la cessione di Marko Pjaca, che nella prossima stagione sarà un giocatore della Fiorentina. Di seguito il comunicato:"Torino, 7 agosto 2018 - Juventus Football Club S.p.A. comunic...
La Juventus annuncia la cessione di Marko Pjaca, che nella prossima stagione sarà un giocatore della Fiorentina. Di seguito il comunicato:
"Torino, 7 agosto 2018 - Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.A per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca per un corrispettivo di € 2 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’ACF Fiorentina S.p.A. di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/2019, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni, pagabili in tre esercizi.