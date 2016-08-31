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UFFICIALE OLIVERA: ECCO IL COMUNICATO E I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

Ecco i dettagli per Olivera in prestito con obbligo di riscatto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2016 19:48
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Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina riguardante il nuovo acquisto Olivera

Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Maximiliano Olivera dal Club Atletico Penarol. Olivera, nato a Montevideo (Uruguay) il 5 marzo 1992, vanta 130 partite nella massima serie uruguaiana e 10 gol. Il neo calciatore viola, terzino sinistro, è in grado di svolgere anche il ruolo di centrale sinistro in una difesa a tre. Lo scrive il sito ufficiale del club viola.

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