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UFFICIALE, MURIEL E' DELLA FIORENTINA. ECCO COSTO DELL'OPERAZIONE E FORMULA

"La Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto dal Sevilla Futbol Club. La formula dell’accordo è a titolo temporaneo con dirit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 gennaio 2019 16:05
UFFICIALE, MURIEL E' DELLA FIORENTINA. ECCO COSTO DELL'OPERAZIONE E FORMULA -
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"La Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto dal Sevilla Futbol Club. La formula dell’accordo è a titolo temporaneo con diritto di riscatto.
Muriel è nato a Santo Tomás (Colombia) il 16 aprile 1991, in carriera ha indossato, nel campionato italiano, le maglie di Lecce, Udinese e Sampdoria collezionando complessivamente 165 presenze e realizzando 43 reti.
Il calciatore ha inoltre vestito la maglia della sua nazionale in 22 occasioni.
Il calciatore sarà a Firenze nella giornata di domani per svolgere le consuete visite mediche."

Fonte:violachannel

Come raccolto della nostra redazione, il costo è di 500 mila euro per il prestito e 13 milioni per il riscatto opzionale

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