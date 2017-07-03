Ufficiale, Lorenzo Venuti prolunga il contratto fino al 2021

ACF Fiorentina comunica che il difensore Lorenzo Venuti (classe ’95) ha rinnovato il contratto che lo lega alla Società gigliata fino al 30 giugno 2021

ACF Fiorentina comunica che il difensore Lorenzo Venuti (classe ’95) ha rinnovato il contratto che lo lega alla Società gigliata fino al 30 giugno 2021. A riportarlo è il sito ufficiale della Fiorentina, attraverso un comunicato.

Il difensore di Incisa Valdarno nella scorsa stagione è stato protagonista della promozione storica del Benevento in Serie A, disputando quasi tutta la stagione da titolare.