UFFICIALE, LAFONT È IL NUOVO PORTIERE DELLA FIORENTINA, CONTRATTO DI CINQUE ANNI
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore francese Alban-Marc Lafont dal Toulouse Football Club.Lafont è nato a Ouagadougou (Bu...
A cura di Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 17:13
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore francese Alban-Marc Lafont dal Toulouse Football Club.
Lafont è nato a Ouagadougou (Burkina Faso), il 23 gennaio 1999 e vanta 3 presenze con la Nazionale Under 20 della Francia.
Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola per i prossimi 5 anni.