UFFICIALE, LA FIORENTINA COMUNICA DI AVER CEDUTO ALLA JUVENTUS LE PRESTAZIONI DI FEDERICO BERNARDESCHI

Dopo le visite mediche e la firma arriva anche il comunicato della Fiorentina ad ufficializzare il tutto. Bernardeschi è bianconero

Bernardeschi è un calciatore della Juventus, adesso è davvero ufficiale. A conferma di questo è arrivato il comunicato della società viola sul proprio sito ufficiale. Oggi il calciatore ha svolta le visite mediche e messo la firma sul suo nuovo contratto:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Bernardeschi (classe ’94) alla Juventus F.C."