UFFICIALE: Ceccherini alla Fiorentina a titolo definitivo. I dettagli dell'operazione...
Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto all’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Federico Ceccherini.La cessione avviene a titolo definitivo, con la società rossoblù che si a...
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2018 18:13
Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto all’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Federico Ceccherini.
La cessione avviene a titolo definitivo, con la società rossoblù che si assicura anche una percentuale del 20% sull’eventuale futura rivendita.
A Federico va un grande ringraziamento per il bellissimo percorso intrapreso insieme e un in bocca al lupo per la sua futura avventura.