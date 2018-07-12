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UFFICIALE: Ceccherini alla Fiorentina a titolo definitivo. I dettagli dell'operazione...

Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto all’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Federico Ceccherini.La cessione avviene a titolo definitivo, con la società rossoblù che si a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2018 18:13
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Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto all’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Federico Ceccherini.

La cessione avviene a titolo definitivo, con la società rossoblù che si assicura anche una percentuale del 20% sull’eventuale futura rivendita.

A Federico va un grande ringraziamento per il bellissimo percorso intrapreso insieme e un in bocca al lupo per la sua futura avventura.

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