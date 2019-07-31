UFFICIALE: BOATENG È DELLA FIORENTINA. LA FORMULA D’ACQUISTO...

Questo il comunicato emesso dalla Fiorentina tramite il proprio sito Violachannel:ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ke...

Questo il comunicato emesso dalla Fiorentina tramite il proprio sito Violachannel:

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dall’U.S. Sassuolo Calcio.

Boateng è nato a Berlino il 6 marzo del 1987. In carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Milan, Schalke 04, Eintracht Francoforte e, da gennaio 2019, ha giocato nel Barcellona, oltre a vantare 14 presenze con la Nazionale del Ghana con la quale ha realizzato 2 reti.

Il calciatore tedesco, in carriera, ha vinto 1 Campionato italiano, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa di Germania e 1 Campionato spagnolo.

Foto: profilo Facebook ufficiale Fiorentina