UFFICIALE, Antzoulas è un giocatore della Fiorentina. Il classe '00 arriva in prestito con diritto di riscatto
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Georgios Antzoulas dall’Asteras Tripol...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 11:38
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Georgios Antzoulas dall’Asteras Tripoli FC.
Antzoulas è nato a Petra (Grecia) il 04/02/2000 e, nel caso in cui la Fiorentina esercitasse l’opzione a proprio favore, il calciatore si legherà al club gigliato fino al 30/06/2023