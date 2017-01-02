UFFICIALE: ANTOGNONI TORNA IN FIORENTINA. IL COMUNICATO VIOLA

Adesso è ufficiale, Giancarlo Antognoni torna nella società viola. Ecco i compiti che avrà

Finalmente è ufficiale: la Fiorentina, con il seguente comunicato, dà il formale benvenuto a Giancarlo Antognoni che, a oltre dieci anni di distanza, torna a far parte dell'organigramma della società gigliata.

"ACF Fiorentina dà il benvenuto a Giancarlo Antognoni, al quale augura un Felice 2017 e un proficuo lavoro all'interno della Società.

Giancarlo Antognoni lavorerà in stretto contatto con la Presidenza con compiti di rappresentanza, sia sportiva che aziendale, e di collaborazione allo sviluppo delle attività sociali e promozionali.

Siamo certi che l'entusiasmo con cui Giancarlo affronterà questa sua nuova avventura e l'affetto con cui tutta la Famiglia Viola lo sta aspettando siano di grande auspicio per una collaborazione lunga e fruttuosa".