Ufficiale, Antognoni sarà il nuovo club manager. Il suo ruolo...
Ora è ufficiale, Giancarlo Antognoni sarà il nuovo club manager della Fiorentina. Il comunicato ufficiale è apparso sul sito viola
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 11:51
Questo il comunicato della Fiorentina sul nuovo incarico ufficiale di Giancarlo Antognoni in viola:
"ACF Fiorentina comunica che Giancarlo Antognoni assumerà il ruolo di Club Manager.
In tale veste, oltre a lavorare a stretto contatto con la Squadra e con la Direzione Tecnica, Giancarlo Antognoni continuerà a svolgere il ruolo di rappresentanza Istituzionale."