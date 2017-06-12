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Ufficiale, Antognoni sarà il nuovo club manager. Il suo ruolo...

Ora è ufficiale, Giancarlo Antognoni sarà il nuovo club manager della Fiorentina. Il comunicato ufficiale è apparso sul sito viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 11:51
Ufficiale, Antognoni sarà il nuovo club manager. Il suo ruolo... -
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Questo il comunicato della Fiorentina sul nuovo incarico ufficiale di Giancarlo Antognoni in viola:

"ACF Fiorentina comunica che Giancarlo Antognoni assumerà il ruolo di Club Manager.

In tale veste, oltre a lavorare a stretto contatto con la Squadra e con la Direzione Tecnica, Giancarlo Antognoni continuerà a svolgere il ruolo di rappresentanza Istituzionale."

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