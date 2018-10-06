Udinese-Juventus 0-2 decidono i gol di Bentancur e Ronaldo
Finito anche il terzo anticipo di Serie A tra Udinese e Juventus. Vincono i bianconeri di Torino per 0-2 con le reti nel primo tempo siglate da Bentancur di testa, e Ronaldo con un bel sinistro al vol...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 19:47
Finito anche il terzo anticipo di Serie A tra Udinese e Juventus. Vincono i bianconeri di Torino per 0-2 con le reti nel primo tempo siglate da Bentancur di testa, e Ronaldo con un bel sinistro al volo all’interno dell’area. Juventus che veleggia in testa alla classifica a punteggio pieno. Udinese che rimane ferma a 8 punti al quindicesimo posto.