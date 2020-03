La Fiorentina ha presto tutto con filosofia, Iachini ha concesso al gruppo una passeggiata in città mentre Joe Barone e Daniele Pradè restavano in contatto con il club friulano con il quale non ci sono stati contrasti nel valutare i diversi scenari. Né l’ipotesi del rinvio a domani, né quella di rimandare all’undici marzo tra la gara con il Brescia e la trasferta di Roma con la Lazio, ha comunque convinto la società, decisa nel voler attendere maggio quando comunque saranno tre le trasferte consecutive: 3 maggio a San Siro con l’Inter, 10 maggio a Roma con i giallorossi e il 13 a Udine. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.