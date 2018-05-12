Udinese in crisi, è tempo di "saldi": ora Corvino può prendere Barak con 10 milioni
Secondo quanto riporta Tmw, la crisi vissuta quest'anno in campionato dall'Udinese abbasserà in modo considerevole le quotazioni mercato dei suoi migliori giocatori. Tra questi c'è Antonin Barak: il m...
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2018 15:53
Secondo quanto riporta Tmw, la crisi vissuta quest'anno in campionato dall'Udinese abbasserà in modo considerevole le quotazioni mercato dei suoi migliori giocatori. Tra questi c'è Antonin Barak: il mediano ceco, classe '94, aveva un prezzo che - nel momento migliore del club friulano - si aggirava intorno ai 15 milioni di euro. Questa estate, invece, Corvino potrà provare a prenderlo formulando un'offerta al ribasso, pari almeno a 10 milioni di euro.