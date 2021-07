Tuttosport, Vlahovic, il Tottenham insiste: pronta un’offerta da 60 milioni ma la Fiorentina punta al rinnovo

Il Tottenham non molla e continua a corteggiare Vlahovic al di là del futuro di capitan Kane: secondo alcuni meda inglesi, in primis il Telegraph, starebbe per piovere sul tavolo della Fiorentina un’offerta da 60 milioni per il centravanti serbo classe 2000 che ha chiuso lo scorso campionato con 21 reti. Il Tottenham di Paratici sembra dunque fare sul serio ecco perchè se Commisso vorrà trattenere il proprio gioiello dovrà fare in fretta a definire l’accordo fino al 2026, con stipendio da 4 milioni annui compresi di bonus e clausola sui 70 milioni. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, SIMY-BOLOGNA, TRATTATIVA IN STAND-BY. C’È LA FIORENTINA DIETRO QUESTO? NUOVI CONTATTI?