Tuttosport, Vlahovic, i tifosi temono un Chiesa-bis: Commisso dovrà convincere il serbo al rinnovo

Giorni bollenti per la Fiorentina, i tifosi temono che dopo Federico Chiesa un anno fa anche il 21enne farà le valigie. A meno che Commisso non riesca a convincerlo a prolungare alle condizioni proposte da tempo: contratto fino al 2026, ingaggio da 4 milioni annui comprensivi di bonus e clausola fissata a 70. Commisso può sbloccare la situazione. La Fiorentina però non può competere con Atletico e Tottenham pronti a mettere sul piatto 70 milioni, un quadriennale da 5 milioni netti più bonus, un premio alla firma e le coppe e scudetti. Lo scrive Tuttosport.

