Tuttosport, Vlahovic-Fiorentina a breve l’incontro: pronta un’offerta da 5 milioni l’anno per il rinnovo

Riguardo al tormentone Vlahovic la Fiorentina lo ritiene chiuso come ha rimarcato l’altra sera Joe Barone. Il dg ha ribadito che l’attaccante serbo non è in vendita, rimane però aperta la quesitone del rinnovo. La presenza di Commisso a Firenze porterà ad un confronto a breve con il giocatore e il suo entourage: pronta un’offerta da 5 milioni annui di ingaggio a patto che Dusan prologhi il contratto. Lo scrive Tuttosport.

