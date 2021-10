Tuttosport, Vlahovic, contestazione o tregua armata? Nessun segno dalla società

Che succederà domenica verso Vlahovic quando il Franchi tornerà a riempirsi al 75% con gli ultrà di nuovo ufficialmente in Fiesole? L’attaccante serbo che ha deciso di non rinnovare verrà contestato o verrà sancita una tregua armata? La società avrebbe valutato di non esternare inviti. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA, LA CARICA DEI 30.000, TORNANO GLI ULTRAS: SOTTOSCRITTI GIÀ 10.000 MINI-ABBONAMENTI