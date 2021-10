Tuttosport, Vlahovic addio già a gennaio? Milan e Juve in corsa ma occhio al Liverpool e all’Atletico

Tra la Fiorentina e Vlahovic è rottura. Certificata dalle parole di Commisso, che di fronte al rifiuto del serbo alla maxi-offerta di rinnovo formulatagli nelle scorse settimane ha deciso di rendere pubblica la sua decisione. La cessione è ormai garantita, resta da capire quando potrà concretizzarsi: difficile, ma non impossibile, che il classe 2000 parta già a gennaio. Dusan potrebbe essere un’eccellente soluzione d’emergenza per i grandi club, come ad esempio il Liverpool, che cerca una punta con le sue caratteristiche. E la Juve, che pure avrebbe difficoltà ad anticipare lo sprint, non rimarrebbe di certo a guardare. Il giocatore, dal canto suo, è intrigato dall’interesse dei bianconeri. Attenzione però anche a Milan e Atletico, entrambe iscritte alla corsa, che è di fatto appena cominciata. Lo scrive Tuttosport.

