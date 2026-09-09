Tuttosport: “Vanoli, l’11° tecnico dell’era Commisso: è record in Serie A, ora serve la scossa"

Vanoli torna per dare una scossa e invertire subito la rotta

La prima missione di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina è già ben definita: interrompere il digiuno di punti e cancellare quello zero dalla classifica. Il tecnico di Varese, scelto per prendere il posto di Fabio Grosso, diventa così l’undicesimo allenatore dell’era Commisso in appena sette anni, un record in Serie A. Il compito immediato sarà quello di dare una scossa a una squadra apparsa in evidente difficoltà.

Vanoli ha iniziato la sua nuova avventura al Viola Park con grande energia, entusiasmo e determinazione. Per prendere rapidamente contatto con il gruppo e valutarne la condizione fisica, il tecnico ha programmato subito un doppio allenamento. A seguirne da vicino il lavoro c’era l’intera dirigenza, con il direttore sportivo Fabio Paratici presente al centro sportivo.

Per Vanoli si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce bene e con il quale ha costruito un legame particolare, prima da calciatore e successivamente da allenatore. La situazione della Fiorentina resta complicata, ma rispetto alla sua precedente esperienza, iniziata nel novembre 2025 con il subentro a Pioli, c’è una differenza importante: questa volta Vanoli ha molto più tempo a disposizione per intervenire sulla squadra e provare a raddrizzare la stagione.

La strada è ancora lunga, ma la ripartenza è già cominciata: energia, lavoro e punti sono le prime priorità del nuovo corso. Lo riporta Tuttosport.