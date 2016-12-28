Tuttosport: un osservatore del Chelsea di stanza a Firenze per seguire da vicino Bernardeschi
Anche il Chelsea segue con attenzione i progressi di Bernardeschi
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2016 12:42
Come spiegato da Tuttosport pare che anche il Chelsea di Antonio Conte stia monitorando da vicinino i progressi del numero 10 della Fiorentina, Federico Bernardeschi. Da molto vicino... Poichè, come riportato dal quotidiano, sembra che un osservatore dei Blues si trovi costantemente a Firenze per seguire in prima persona la crescita del talento di Carrara.