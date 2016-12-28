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Tuttosport: un osservatore del Chelsea di stanza a Firenze per seguire da vicino Bernardeschi

Anche il Chelsea segue con attenzione i progressi di Bernardeschi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2016 12:42
Tuttosport: un osservatore del Chelsea di stanza a Firenze per seguire da vicino Bernardeschi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come spiegato da Tuttosport pare che anche il Chelsea di Antonio Conte stia monitorando da vicinino i progressi del numero 10 della Fiorentina, Federico Bernardeschi. Da molto vicino... Poichè, come riportato dal quotidiano, sembra che un osservatore dei Blues si trovi costantemente a Firenze per seguire in prima persona la crescita del talento di Carrara.

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