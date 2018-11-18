Tuttosport, tutti pazzi per Federico Chiesa: Chelsea e Liverpool si fanno avanti
Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, altre due pretendenti si sarebbero fatte avanti per il talento della Fiorentina, classe ‘97, Federico Chiesa. La società gigliata tiene du...
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2018 09:39
Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, altre due pretendenti si sarebbero fatte avanti per il talento della Fiorentina, classe ‘97, Federico Chiesa. La società gigliata tiene duro, ma si prospetta in estate una vera e propria asta.
Sono sirene inglesi, ovvero quelle del Chelsea di Sarri che vorrebbe il gioiellino viola per il ruolo di vice Eden Hazard. Il Liverpool di Klopp e Salah sulla lista dei favoriti oltre a Chiesa cerca di prendere Son del Tottenham.
Seguiranno sviluppi