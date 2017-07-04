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TuttoSport titola in prima pagina: "L'assist, Bernardeschi addio a Firenze"

Questa la prima pagina di TuttoSport in edicola nella giornata del 5 Luglio 2017, dedicata a Federico Bernardeschi: "L'assist, Bernardeschi addio a Firenze. No al rinnovo, ora tocca alla Juventus fare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2017 01:39
TuttoSport titola in prima pagina: "L'assist, Bernardeschi addio a Firenze" -
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Questa la prima pagina di TuttoSport in edicola nella giornata del 5 Luglio 2017, dedicata a Federico Bernardeschi: "L'assist, Bernardeschi addio a Firenze. No al rinnovo, ora tocca alla Juventus fare goal" eccola nella sua completezza:

TuttoSport 5 Luglio 2017

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