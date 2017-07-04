TuttoSport titola in prima pagina: "L'assist, Bernardeschi addio a Firenze"
Questa la prima pagina di TuttoSport in edicola nella giornata del 5 Luglio 2017, dedicata a Federico Bernardeschi: "L'assist, Bernardeschi addio a Firenze. No al rinnovo, ora tocca alla Juventus fare...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2017 01:39
Questa la prima pagina di TuttoSport in edicola nella giornata del 5 Luglio 2017, dedicata a Federico Bernardeschi: "L'assist, Bernardeschi addio a Firenze. No al rinnovo, ora tocca alla Juventus fare goal" eccola nella sua completezza: