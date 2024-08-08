Tuttosport svela: "Per la Juventus Nico Gonzalez è l'alternativa a Galeno. Ci sarà il sorpasso?"

Nico-Juve è un'operazione che alla fine si può fare...

Nicolas Gonzalez- Juventus è un'operazione che si può fare. La Juve sta puntando da tempo il numero dieci della Fiorentina, trattativa legata però a un'altra, quella con il Porto per Galeno. Giuntoli è in corsa per due esterni offensivi: la valutazione è simile, circa 35 milioni, ma con la Viola è possibile inserire una o due contropartite tecniche in grado di abbassare l’esborso di soldi da parte dei bianconeri. Lo scrive Tuttosport.