Tuttosport svela: “Comuzzo in cima alla lista del Milan, la Fiorentina non ascolta offerte da meno di 30 milioni”

Pietro Comuzzo è in cima alla lista degli uomini mercato del club, da tempo, ci sono Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Leoni è il preferito, anche da Allegri per la sua possanza fisica, però il Parma non vorrebbe cedere il ragazzo, convinto di poter incassare molto di più fra una stagione. Oggi i ducali vogliono 40 milioni più che 35. Soldi che ha il Liverpool, fortemente interessato, non ancora l’Inter (che ha però il sì del ragazzo).

Il Milan ora ha i fondi per intrigare il Parma, però bisognerà vedere se da Casa Milan arriverà l’ok a investire per un ragazzo di 18 anni con 17 presenze in A la stessa cifra incassata per Thiaw. Costa leggermente meno Comuzzo. A gennaio i viola respinsero l’assalto del Napoli, recentemente ci ha provato l’Al-Hilal di Inzaghi, ma niente. Di sicuro, oggi a meno di 30 milioni la Fiorentina non ascolta proposte. Lo scrive Tuttosport.