Tuttosport: “Sondaggio Juve per Dodò. Ma la Fiorentina spara, vuole minimo 30 milioni”

La Juventus vuole rinforzare le fasce laterali nel corso del mercato estivo. Tudor, infatti, vuole sfruttare al cento per cento il suo 3-4-2-1. Il tecnico bianconero insiste sulla necessità, nell’impostare la manovra offensiva, di puntare sulle qualità dei terzini di spinta anche per accentrarsi e cercare la superiorità numerica: dunque velocità, gamba, ma pure estro e abilità tecniche. Si guarda ai brasiliani, dunque: uno di questi, non è un mistero, è Dodò della Fiorentina: finora non si è andati oltre a sondaggi tra le varie parti, in attesa di capire se ci saranno o no passi avanti per il rinnovo con il club viola. In ogni caso per la Fiorentina il costo di Dodò resta alto: almeno 30 milioni per un giocatore che nell’ultima stagione ha viaggiato a 6 assist in Serie A in 35 partite. Lo riporta Tuttosport.