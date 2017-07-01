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Tuttosport, Simeone preferisce il Torino: troppo caos a Firenze

Come riportato dal quotidiano nazionale Tuttosport, il Torino avrebbe messo sul piatto per Simeone 15 milioni più bonus. Il giocatore..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2017 10:40
Tuttosport, Simeone preferisce il Torino: troppo caos a Firenze -
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Come riportato dal quotidiano nazionale Tuttosport, il Torino avrebbe messo sul piatto per Simeone 15 milioni più bonus, con la possibilità di arrivare fino a 20. Il Toro sta cercando di respingere l'assalto della Fiorentina, che pensa all'argentino per sostituire Kalinic, anche se al momento nessuno è pronto ad offrire i 30-35 milioni che il club viola chiede per il croato. Per questo motivo il Toro prova a forzare i tempi, con Simeone che preferirebbe la soluzione granata rispetto a quella viola, a causa del clima che si respira in queste settimane a Firenze: dal club messo in vendita, alle contestazioni della tifoseria.

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