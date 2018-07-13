Tuttosport sicuro, su Pjaca la Fiorentina ha l'accordo totale con la Juventus

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la Fiorentina, dopo aver annunciato ieri l'arrivo del centrale Ceccherini dal Crotone, deve adesso battere la concorrenza dell'Atalanta sul centrocampista Mar...

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la Fiorentina, dopo aver annunciato ieri l'arrivo del centrale Ceccherini dal Crotone, deve adesso battere la concorrenza dell'Atalanta sul centrocampista Mario Pasalic. Inoltre i gigliati sono convinti di aver finalmente trovato l'accordo definitivo con la Juventus per l'attaccante croato Marko Pjaca. Da capire quale sarà la formula, se ci sarà una ricompra e se sarà inserita un'opzione su Chiesa e Milenkovic. Al momento, da quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sarà una ricompra e opzioni su giocatore. Il costo sarà di 5 milioni quest'anno e venti per la prossima stagione