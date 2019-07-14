Tuttosport, settimana decisiva per Lirola. Il terzino si avvicina ai viola
Secondo Tuttosport, Lirola si avvicina sempre più ai viola. Questa sembra sia la settimana decisiva nella quale arriverà la fumata bianca tra Sassuolo e Fiorentina. Ieri la dirigenza neroverde ha infa...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2019 13:43
Secondo Tuttosport, Lirola si avvicina sempre più ai viola. Questa sembra sia la settimana decisiva nella quale arriverà la fumata bianca tra Sassuolo e Fiorentina. Ieri la dirigenza neroverde ha infatti parlato di situazione in evoluzione.