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Tuttosport, settimana decisiva per Lirola. Il terzino si avvicina ai viola

Secondo Tuttosport, Lirola si avvicina sempre più ai viola. Questa sembra sia la settimana decisiva nella quale arriverà la fumata bianca tra Sassuolo e Fiorentina. Ieri la dirigenza neroverde ha infa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2019 13:43
Tuttosport, settimana decisiva per Lirola. Il terzino si avvicina ai viola -
Rassegna Stampa
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Secondo Tuttosport, Lirola si avvicina sempre più ai viola. Questa sembra sia la settimana decisiva nella quale arriverà la fumata bianca tra Sassuolo e Fiorentina. Ieri la dirigenza neroverde ha infatti parlato di situazione in evoluzione.

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