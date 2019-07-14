Tuttosport, settimana decisiva per Lirola. Il terzino si avvicina ai viola

Secondo Tuttosport, Lirola si avvicina sempre più ai viola. Questa sembra sia la settimana decisiva nella quale arriverà la fumata bianca tra Sassuolo e Fiorentina. Ieri la dirigenza neroverde ha infa...

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2019 13:43

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