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Tuttosport: il Napoli aspetta di accedere al girone Champions per dare l'assalto a Chiesa

Secondo quanto riporta Tuttosport, Aurelio De Laurentiis aspetta di vedere se il suo Napoli riuscirà a superare il preliminare Champions, prima di sferrare l'attacco decisivo alla Fiorentina per Feder...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 12:12
Tuttosport: il Napoli aspetta di accedere al girone Champions per dare l'assalto a Chiesa -
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Secondo quanto riporta Tuttosport, Aurelio De Laurentiis aspetta di vedere se il suo Napoli riuscirà a superare il preliminare Champions, prima di sferrare l'attacco decisivo alla Fiorentina per Federico Chiesa. Gli introiti destinati ad arrivare in cassa in caso di accesso al girone, infatti, faranno la differenza: la sola partecipazione garantisce infatti 12,7 milioni ad ogni club, cui debbono sommarsi 1,5 milioni per ogni gara vinta e 500mila euro per ogni pareggio.

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