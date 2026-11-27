Tuttosport scrive: "Shpendi piace alla Fiorentina, a gennaio ci si può muovere per prenderlo"

L'attaccante romagnolo potrebbe essere un obiettivo viola per gennaio

Tutti impazziscono per Cristian Shpendi: il centravanti nato nel 2003 in forza al Cesena consolida il primato nella classifica marcatori della Serie B, soprattutto dopo la straordinaria tripletta siglata martedì sera nel 5-1 rifilato all’Ascoli.

Statistiche da record Grazie alle sue reti, il Cesena legato all'ex viola Alino Diamanti spicca il volo e occupa ora la quinta posizione, in piena zona playoff. Shpendi ha trovato la via del gol in 9 partite su 13, mettendo a segno complessivamente 12 marcature.

Attenzione viola Secondo quanto riporta Tuttosport, a gennaio sarà il profilo più corteggiato dell'intera cadetteria. Su di lui potrebbero tornare a farsi sotto due club di Serie A che lo avevano già sondato nelle scorse finestre di mercato, Fiorentina e Cagliari. Se però il rendimento del giocatore albanese dovesse restare su questi livelli, le pretendenti potrebbero aumentare.