Tuttosport scrive: "Fagioli va in panchina anche senza Frattesi, dovrebbe restare fuori"
Il centrocampista viola dovrebbe restare fuori dall'undici di partenza
Nicolò Fagioli punta a riconquistare un posto da titolare in Nazionale. In seguito allo stop di Frattesi, costretto ad abbandonare il ritiro di Coverciano a causa di un affaticamento muscolare, il commissario tecnico Mancini sarà obbligato ad apportare almeno una modifica alla formazione. L'indiziato per sostituirlo potrebbe essere proprio il regista della Fiorentina, rimasto a guardare dalla panchina per l'intera durata del match vinto contro la Francia.
Il duello per una maglia
Stando a quanto riferisce Tuttosport, Fagioli si giocherà il posto con Issa Doumbia. Il giovane centrocampista classe 2003, attualmente in forza allo Sporting Lisbona, sembra per ora in vantaggio nelle gerarchie.