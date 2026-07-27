Tuttosport rivela: "Spunta l'idea Fortini per la Juventus, la Fiorentina chiede 10-15 milioni"
I bianconeri cercano soluzioni per le corsie esterne
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2026 09:09
La Juventus continua a lavorare per dare a Spalletti altre soluzioni per le corsie esterne. Dopo aver preso Celik, i bianconeri cercano altri rinforzi in quella zona del campo. Per la Juve spunta l’idea Fortini. Il calciatore della Fiorentina è in scadenza nel 2027, può lasciare i viola ed ha una valutazione di 10/15 milioni di euro. Lo scrive Tuttosport.