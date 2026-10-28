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Tuttosport rivela: "Incontri in programma tra la Fiorentina e Dodo per parlare del rinnovo"

L'esterno brasiliano è in scadenza ed ancora non si conosce il suo futuro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2026 13:52
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Tuttosport rivela: "Incontri in programma tra la Fiorentina e Dodo per parlare del rinnovo" - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Dodo
Acf Fiorentina
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Secondo quanto riportato da Tuttosport la Fiorentina avrebbe recentemente riaperto i dialoghi con i rappresentanti di Dodô per discutere del prolungamento contrattuale, uno scenario che appariva del tutto improbabile fino a poche settimane fa. Rimasto a Firenze al termine della sessione estiva di calciomercato, il terzino brasiliano ha ritrovato la condizione atletica ideale e si è guadagnato la stima del tecnico Paolo Vanoli, diventando la principale opzione di riserva sulla corsia di destra e superando nelle preferenze Joao Mario. Questo netto cambio di gerarchie ha spinto la dirigenza viola a valutare concretamente la sua permanenza, con la volontà di definire una nuova intesa prima della finestra invernale per scongiurare il pericolo che il calciatore possa accordarsi con un nuovo club ed uscire a parametro zero al termine del campionato.

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