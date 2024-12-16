Tuttosport: “Risposta europea del Bologna, Fiorentina ko dopo tre mesi”

Si ferma momentaneamente la corsa della Fiorentina

La Fiorentina dimostra di essere forte, il Bologna... anche. I viola cadono dopo tre mesi e otto successi in fila al Dall'Ara. Si ferma - almeno momentaneamente - la corsa della squadra in maglia viola, al cospetto di un Italiano che fa fatica in Europa ma che in campionato sta iniziando davvero a ingranare la marcia. E se qualcuno si chiedeva se i rossoblu potessero puntare l'Europa ieri è arrivata almeno una risposta.

Il campo ha parlato in maniera chiara: lo stop di Ndoye ha costretto Italiano a rinforzare il reparto d'attacco con Ferguson al centro, Dominguez sulla fascia opposta al solito e Odgaard a sinistra. Una risposta importante della squadra emiliana, per la Fiorentina una battuta d'arresto che non cambia una bellissima classifica. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/dodo-non-ha-accettato-lesultanza-di-italiano-per-la-vittoria-sei-stato-3-anni-con-noi-ci-vuole-rispetto/281004/