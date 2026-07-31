TuttoSport riporta: "Viti torna alla Sampdoria, l'ex viola giocherà in serie B in Liguria"

L'ex difensore resta in blucerchiato anche l'anno prossimo

La Sampdoria sta per definire il ritorno di Mattia Viti, pronto a vestire nuovamente la maglia blucerchiata dopo i sei mesi in prestito della scorsa stagione. Il difensore classe 2002 verrà acquistato a titolo definitivo dal Nizza, con cui era sotto contratto fino al 2027, e si legherà al club genovese per i prossimi quattro anni. L'intesa è ormai ai dettagli e le visite mediche potrebbero svolgersi già nelle prossime ore. Tra i profili più continui dell'ultima annata sotto la guida di Foti-Gregucci prima e di Lombardo poi, l'ex Fiorentina è destinato a diventare il pilastro della retroguardia nel 4-3-3 del nuovo allenatore Bernardo Corradi, come riportato da Tuttosport.