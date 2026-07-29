TuttoSport riporta: "Soulé è in uscita da Roma, per 35 milioni viene ceduto a chiunque porti la cifra"

Il giocatore giallorosso è in uscita da Roma

Per proseguire nel piano di rifondazione della Roma, la società potrebbe trovarsi costretta a effettuare una cessione eccellente, come riportato da Tuttosport. In quest'ottica, il candidato principale a fare le valigie è Matias Soulé, accostato di recente anche al club viola.

Prelevato dalla Juventus, il fantasista argentino pesa attualmente sulle casse giallorosse per un valore d'ammortamento residuo di 15,5 milioni di euro. Di conseguenza, la dirigenza prenderebbe in considerazione il suo addio soltanto di fronte a proposte intorno ai 35 milioni.

Nel corso delle ultime settimane, l'entourage del calciatore — capitanato dall'agente Martin Guastadisegno — ha intensificato i sondaggi oltremanica, avviando colloqui soprattutto con Sunderland e Fulham: due compagini inglesi che hanno chiesto informazioni senza però affondare il colpo decisivo. Parallelamente, nelle ultime ore si è registrato anche l'interesse del Milan, che ha iniziato a monitorare da vicino il profilo del classe 2003. Il cartellino del giocatore è stato proposto alla dirigenza rossonera e lo scenario resta in continuo divenire, per quanto al momento non si possa ancora parlare di un'operazione concreta.