Tuttosport riporta: "Il Torino non molla Fortini, ma la Fiorentina chiede 10 milioni per lui"
Il terzino viola è nel mirino dei granata
Il Torino non molla la presa su Niccolò Fortini, jolly di fascia della Fiorentina in grado di disimpegnarsi su entrambi i lati, pur prediligendo la corsia mancina. Il club piemontese monitora il profilo da diverso tempo, ma la negoziazione vive una fase di congelamento dovuta alle differenti stime finanziarie dei due club.
La società viola non intende separarsi dal terzino per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, a cui vorrebbe affiancare una clausola sulla successiva cessione. Da parte sua, la dirigenza granata giudica sproporzionata la pretesa ed evita di spingersi oltre un'offerta da 5 milioni. Ad aggrovigliare lo scenario incide anche la durata del contratto del calciatore, in scadenza nel 2027: un eventuale prestito con opzione di riscatto appare poco praticabile senza un prolungamento preliminare con i gigliati, rendendo così l'acquisizione a titolo definitivo l'unica strada percorribile.
Nonostante il divario economico, il dialogo fra le parti continuerà a breve. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'intenzione del Torino è fare leva sul gradimento del giocatore per far scendere le pretese dei toscani; la Fiorentina, dal canto suo, si trova al bivio tra l'esigenza di far cassa immediatamente o trattenere l'esterno, esponendosi però al pericolo di veder scivolare verso il basso la sua quotazione man mano che si avvicinerà il termine del contratto.