TuttoSport riporta: "Dodò non convince l'Inter, il viola ancora in cerca di un acquirente"

L'esterno viola non convince ancora i nerazzurri come dopo Dumfries

Prosegue in casa Inter la caccia al sostituto di Dumfries, come evidenziato da Tuttosport. Su quel binario, accantonate le opzioni Palestra e Khalaili, la dirigenza meneghina non ha ancora individuato la corsia giusta. Il piano di Marotta per questa fase finale di luglio prevede di spingere sull'acceleratore per l'innesto in mezzo al campo, rinviando a un secondo momento la questione legata al cursore di fascia.

È opportuno fare un punto sul quadro attuale: le perplessità su Spence nascono dalle cifre decisamente elevate dell'affare, discorso del tutto analogo a quello per Givairo Read. D'altro canto, i profili di Vanderson, Molina e Dodô non convincono del tutto l'ambiente, così come Belghali, fresco di retrocessione con la maglia degli scaligeri.

Sullo sfondo rimane viva la candidatura di Ivan Perisic. Un suo secondo capitolo in nerazzurro guadagna quota alla luce delle difficoltà riscontrate nel sondare le altre piste, sebbene sia un discorso destinato a entrare nel vivo soltanto nella seconda metà di agosto. L'auspicio è che nel frattempo possano palesarsi scenari attualmente inediti; tra questi, una figura che riscuote il gradimento unanime in viale della Liberazione è Wesley, per il quale appare tuttavia complesso ipotizzare un via libera da parte di Gasperini per la sua Roma.