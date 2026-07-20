Tuttosport riporta: "Anche Deli potrebbe andare ad Empoli in prestito con DiStefano"

Il giovane viola sarebbe vicino alla maglia azzurra empolese

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'Empoli ha avviato i contatti con la Fiorentina per il centrocampista classe 2006 Lapo Deli. Nel frattempo, i due club sono vicini a definire il trasferimento in azzurro dell'esterno Filippo Distefano, reduce dalle esperienze in prestito con Ternana, Frosinone e Carrarese.

Novità anche sul fronte delle uscite per il terzino classe 2005 Giulio Scuderi: dopo la stagione in Serie C trascorsa in prestito all'Alcione Milano, il difensore è pronto a salire di categoria e a trasferirsi alla Juve Stabia in Serie B.