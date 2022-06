Tuttosport, rinnovo Italiano manca l’annuncio: c’è ancora distanza? Giovedì cade la clausola 

Al momento però non è stato ancora annunciato il rinnovo di Italiano in scadenza nel 2023 con opzione a favore della società fino al 2024. Che fa l’allenatore, firma e raddoppia? Per ora tutto tace. Dal clan viola continuano a ribadire che non ci sono problemi, il matrimonio proseguirà. Ma evidentemente qualche distanza c’è ancora, al di là dei contatti fra i vertici viola e l’agente di Italiano. Intanto giovedì decadrà la clausola rescissoria da 10 milioni di euro inserita nel contratto stipulato l’estate scorsa tra Fiorentina e Italiano. Non è escluso che la società attenda quella data simbolica per dare o no l’annuncio. Lo scrive Tuttosport.

