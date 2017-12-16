Tuttosport: quella di Firenze è la seconda piazza italiana che odia di più la Juventus. La classifica...

Tuttosport, nell'edizione odierna, ha stilato una particolare classifica dedicata alle tifoserie italiane che maggiormente nutrono sentimenti di astio nei confronti della Juventus. Chi ha avuto occasi...

Tuttosport, nell'edizione odierna, ha stilato una particolare classifica dedicata alle tifoserie italiane che maggiormente nutrono sentimenti di astio nei confronti della Juventus. Chi ha avuto occasione di sfogliare le pagine del quotidiano torinese avrà senza dubbio notato, con grande stupore, che questa particolare graduatoria non è guidata dai sostenitori della Fiorentina.

Eh già... Perché, secondo Tuttosport, la piazza italiana che nutre più rancore nei confronti dei bianconeri è invece quella di Napoli. I tifosi viola potranno consolarsi con il secondo posto, seguiti a ruota da Bologna e Verona. Roma si classifica solo al quarto posto mentre non c'è traccia delle due tifoserie milanesi, superate addirittura da Bergamo, Cagliari, Ascoli, Livorno e Catania.