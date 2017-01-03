Tuttosport: Prandelli può tornare ad essere l'allenatore della Fiorentina

Per il dopo Sousa si fa il nome di Cesare Prandelli

La notizia è di quelle che fanno schizzare in piedi dalla sedia ed a riportarla è l'edizione odierna di Tuttosport. Secondo quando raccolto dal quotidiano pare infatti che, nel caso in cui la stagione della Fiorentina dovesse concludersi senza la conquista del terzo posto che garantirebbe l'accesso ai preliminari di Champions League (ipotesi alquanto improbabile al momento) e senza la vittoria di un trofeo, l'avventura di Paulo Sousa sulla panchina viola potrebbe concludersi già a giugno senza alcun rinnovo.

Di fronte a questa evenienza la società gigliata sta valutando diversi profili ai quali affidare la guida della squadra nel dopo Sousa. I nomi sono tanti: da Di Francesco a Sarri, da Oddo a Gasperini passando per Donadoni e Maran senza dimenticarsi il sogno chiamato Luciano Spalletti.

Tuttavia si fa largo in queste ore un nome nuovo, forse il più suggestivo. Stiamo parlando di Cesare Prandelli, in cerca di una nuova sistemazione dopo la prematura conclusione della non troppo fortunata avventura sulla panchina del Valencia. Il clamoroso ritorno del tecnico di Orninuovi, già protagonista con la Fiorentina fra il 2005 ed il 2010, potrebbe quindi trasformarsi in realtà, soprattutto in virtù della voglia di rilancio che indubbiamente arde nell'animo di Prandelli dopo i fallimenti ottenuti negli ultimi anni in giro per l'Europa. Vedremo quindi se il desiderio di riscatto dell'ex ct e l'affetto reciproco che lo lega alla piazza di Firenze prevaranno sui dissidi avuti in passato con Diego Della Valle...