Tuttosport, Pradè verso la conferma: decisivo l’incontro con Gattuso a Napoli

Per una volta la Fiorentina, che già da tempo aveva avviato i contatti con Gattuso, ha agito in fretta superando così la concorrenza della Lazio. L’incontro decisivo è avvenuto a Napoli, presenti il dg Joe Barone e il ds Daniele Pradè: Gattuso si lega ai viola per due anni con opzione e un ingaggio intorno ai 2 milioni di euro: la presentazione avverrà i primi di luglio, tra il 5 e il 7 luglio, quando la squadra comincerà a radunarsi per visite mediche e i tamponi in vista della partenza per il ritiro di Moena. Lo riporta Tuttosport.

