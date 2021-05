Gattuso, una Fiorentina al servizio di Vlahovic. Castrovilli vero “10”, chance per Callejon

Prendiamo il 4-3-3 come punto di riferimento: tanto per cominciare potrebbe esserci il recupero di José Callejon. Modulo perfetto per lo spagnolo, il suo da sempre e di cui conosce movimenti, tempi e tutto ciò che serve. Possibile che Gattuso chieda ai dirigenti di prendergli un playmaker puro e gli piazzi Castrovilli e Amrabat ai fianchi, ma ci sta anche che possa inventarsi Castrovilli in stile Fabian Ruiz sfruttando le doti tecniche del pugliese, mettendogli accanto lo stesso Amrabat. Impiegherebbe quindi il numero 10 da… 10 a ridosso di Vlahovic. Lo scrive il Corriere dello Sport.

