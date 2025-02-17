Tuttosport: “Pradè sbotta a fine partita e manda un messaggio diretto in primis a Palladino”

Senza Kean, solo 2 tiri effettuati in porta

Tuttosport oggi in edicola parlando della sconfitta della Fiorentina contro il Como, si sofferma sul commento di Daniele Pradè al termine della sfida: "Il ds Pradè sbotta: «Siamo stati brutti e la sconfitta è meritatissima. Il Como aveva più fame,: noi abbiamo giocato solo 7 minuti. Speriamo sia stato solo un incidente di percorso: il mercato che abbiamo fatto conferma le nostre ambizioni. Non vogliamo un campionato anonimo». Un messaggio diretto in primis a Palladino".

Il Como ha espugnato il Franchi con una vittoria meritatissima, grazie ai gol di Diao e Nico Paz, riportandosi al successo dopo 5 mesi senza vittorie fuori casa. La squadra ha messo in mostra una prova coraggiosa e vivace, con un gioco di pressing e possesso palla che ha dominato la Fiorentina, bloccata e confusa. Il Como ha anche mantenuto la porta inviolata per la prima volta in trasferta, mostrando una grande personalità. Fabregas, che ha rinunciato a un centravanti, ha premiato la sua scelta con una prestazione convincente della squadra.

Dall'altra parte, la Fiorentina ha sofferto notevolmente l'assenza di Moise Kean, con un attacco sterile che ha prodotto solo due tiri in porta. Nonostante i tentativi di Palladino di adattarsi alla situazione, con Zaniolo e Beltran utilizzati in ruoli non naturali, la squadra non ha mai dato l'impressione di poter ribaltare il risultato. L'allenatore viola ha riconosciuto la responsabilità della sconfitta, attribuendo parte della colpa alla mancanza di energia e intensità nella sua squadra. Lo scrive Tuttosport.