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Tuttosport: “Polveriera Fiorentina, Palladino rischia l'esonero in caso di ko con il Torino”

La Fiorentina ha smarrito delle certezze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2025 08:33
Tuttosport: “Polveriera Fiorentina, Palladino rischia l'esonero in caso di ko con il Torino” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è diventata una polveriera. Una squadra che ha smarrito certezze tecniche, tattiche e caratteriali e che pare la controfigura di quella che, dopo un inizio faticoso, da fine settembre ha inanellato 8 vittorie di fila arrampicandosi in zona Champions. 

Dunque, anche per il duro sfogo di Daniele Pradè a fine partita e lo scontato confronto alla ripresa degli allenamenti (il giorno libero ieri è stato cancellato), la sfida di domenica col Torino s'annuncia ancor più importante di quanto già lo fosse. Perché in caso di un nuovo passo falso dentro la società s'imporrebbe più di una riflessione... Lo scrive Tuttosport. 

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