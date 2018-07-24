TuttoSport, per Pjaca sirene dall'estero. Lui vuole la Fiorentina e spera in Corvino. Le offerte...

Questo l'articolo odierno di TuttoSport sulla situazione di Marko Pjaca obbiettivo ormai da tempo della Fiorentina:Tutti pazzi per Marko Pjaca. Soprattutto perché la Fiorentina non affonda il colpo e...

Questo l'articolo odierno di TuttoSport sulla situazione di Marko Pjaca obbiettivo ormai da tempo della Fiorentina:

Tutti pazzi per Marko Pjaca. Soprattutto perché la Fiorentina non affonda il colpo e allora la concorrenza si allarga, superando i confini nazionali. Così per il croato sono arrivati sondaggi convinti dall’estero: dalla vicina Francia (Monaco), dalla Spagna (Siviglia) e dall’immancabile Inghilterra (Everton e Leicester). Tutti club che, insieme con la Sampdoria, provano a inserirsi se i viola non chiuderanno la trattativa.

Il motivo di tale prolungamento dei tempi è presto detto: c’è distanza per quanto riguarda la formula del trasferimento del giocatore, appena rientrato dal prestito allo Schalke 04.

La Juventus spinge per una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Una soluzione che non è gradita alla Fiorentina che, invece, pensa a un prestito ma con diritto (e non obbligo) di riscatto. In sostanza i viola non vogliono essere messi con le spalle al muro da un investimento che sarebbe consistente per quelle sono le attuali strategie della società.

Un atteggiamento che in Italia, come accennavamo, ha solleticano le voglie della Sampdoria. I blucerchiati, a differenza dalla Fiorentina, sono invece convinti di prendere a titolo definitivo un giocatore che piace parecchio a Marco Giampaolo. Perché non chiudono, allora? Perché Pjaca ha espresso il suo gradimento per un trasferimento alla Fiorentina. E spera che i viola cambino strategia.