Belotti lascerà il Torino? Il suo contratto scade nel 2022 e non ci sono accenni a rinnovi, la clausola di 100 milioni vale solo per l’estero. Il primo club italiano a muoversi è stato il Milan, poi il Napoli. Nelle ultime settimane alla corsa si è aggiunta la Fiorentina, in attesa di sapere il futuro di Chiesa. Dalla dirigenza granata però è chiaro: Belotti non è in vendita. Lo riporta Tuttosport.